Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморья
Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт правительства Приморского края. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко в Telegram.
Причины блокировки страницы, где власти Приморья размещали информацию о жизни региона и вели прямые эфиры, неизвестны.
«Мы направили запрос и ожидаем обратной связи от техподдержки в течение 24 часов», — написал Кожемяко.
Губернатор призвал подписываться на резервный Instagram-аккаунт приморского правительства, страницы в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также Telegram.
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