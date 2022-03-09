Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморья

Причины блокировки страницы, где власти Приморья размещали информацию о жизни региона и вели прямые эфиры, неизвестны.

«Мы направили запрос и ожидаем обратной связи от техподдержки в течение 24 часов», — написал Кожемяко.

Губернатор призвал подписываться на резервный Instagram-аккаунт приморского правительства, страницы в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также Telegram.

