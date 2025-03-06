Иностранный танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам

Иностранный танкер Sagar Violet задержали в Находке Приморского края. Это произошло из-за трехмесячных долгов морякам, заявил в разговоре с РЕН ТВ зампредседателя Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

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По его словам, судно стоит на рейде порта Находка в ожидании погрузки. Вечером 5 марта, судно посетила комиссия, члены которой проверили жалобу, а также поговорили с экипажем. Было установлено, что долг по зарплате моряков составляет в общей сложности более 200 тысяч долларов.

«Портовые власти приняли решение задержать танкер на рейде порта Находки до выполнения всех требований», - отметил Суханов.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Приморский КрайКорабли

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