Иностранный танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам
Иностранный танкер Sagar Violet задержали в Находке Приморского края. Это произошло из-за трехмесячных долгов морякам, заявил в разговоре с РЕН ТВ зампредседателя Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
По его словам, судно стоит на рейде порта Находка в ожидании погрузки. Вечером 5 марта, судно посетила комиссия, члены которой проверили жалобу, а также поговорили с экипажем. Было установлено, что долг по зарплате моряков составляет в общей сложности более 200 тысяч долларов.
«Портовые власти приняли решение задержать танкер на рейде порта Находки до выполнения всех требований», - отметил Суханов.
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