Информационную систему управления проектами Москвы используют в 86 регионах страны
Информационную систему управления проектами, созданную на базе московского опыта, сегодня применяют в 86 регионах страны, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках «МОСТИМ-форума».
«Сегодня информационная система управления проектами (ИСУП), созданная на базе московского опыта, используется уже в 86 регионах страны, а электронная исполнительная документация - в 63 регионах», – отметил он.
Как напомнил Загрутдинов, в июле 2023 года правительство Москвы и Минстрой РФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации строительства. Для лучшего обмена опытом центр компетенции департамента строительства столицы укрупнили до Центра компетенций РФ.
«Я верю, что совместно с нашими единомышленниками из Минстроя, Роскапстроя, проектного офиса и другими коллегами мы сможем качественно изменить подход к строительству», - добавил руководитель департамента строительства Москвы.
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