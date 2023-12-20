Информационную систему управления проектами Москвы используют в 86 регионах страны

Информационную систему управления проектами, созданную на базе московского опыта, сегодня применяют в 86 регионах страны, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках «МОСТИМ-форума».

«Сегодня информационная система управления проектами (ИСУП), созданная на базе московского опыта, используется уже в 86 регионах страны, а электронная исполнительная документация - в 63 регионах», – отметил он.

Как напомнил Загрутдинов, в июле 2023 года правительство Москвы и Минстрой РФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации строительства. Для лучшего обмена опытом центр компетенции департамента строительства столицы укрупнили до Центра компетенций РФ.

«Я верю, что совместно с нашими единомышленниками из Минстроя, Роскапстроя, проектного офиса и другими коллегами мы сможем качественно изменить подход к строительству», - добавил руководитель департамента строительства Москвы.

