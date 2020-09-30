Фитнес-клубу «С.С.С.Р» грозит штраф за нарушение масочного режима
Фитнес-клубу сети «С.С.С.Р.» на западе Москвы грозит временное закрытие из-за нарушения масочно-перчаточного режима. Они выявлены специалистами столичного управления Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций Москвы.
Об этом проинформировала заместитель начальника надзорного отдела Роспотребнадзора по столице Татьяна Косычева. Помимо нарушения масочного режима в клубе на Верейской улице отсутствуют бактерицидные облучатели в некоторых помещениях.
Сейчас решатся вопрос о возбуждении административных дел по результатам проверки. Для юридического лица грозит штраф до полумиллиона рублей, для должностных - до 100 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru