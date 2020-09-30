Фитнес-клубу «С.С.С.Р» грозит штраф за нарушение масочного режима

Фитнес-клубу сети «С.С.С.Р.» на западе Москвы грозит временное закрытие из-за нарушения масочно-перчаточного режима. Они выявлены специалистами столичного управления Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций Москвы.

Об этом проинформировала заместитель начальника надзорного отдела Роспотребнадзора по столице Татьяна Косычева. Помимо нарушения масочного режима в клубе на Верейской улице отсутствуют бактерицидные облучатели в некоторых помещениях.

Сейчас решатся вопрос о возбуждении административных дел по результатам проверки. Для юридического лица грозит штраф до полумиллиона рублей, для должностных - до 100 тысяч.

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ФОТО: pixabay.com
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