«Хватит на три месяца». Губернатор Севастополя о запасах воды в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что запасов воды в Чернореченском водохранилище городу хватит на три месяца.
Развожаев отметил, что Чернореченское водохранилище является основным источником водоснабжения. В настоящее время в нём имеется 15 миллионов тонн воды, которых, при отсутствии дождей, хватит до конца года.
«Пока водохранилище будет наполняться, мы будем замещать воду из других источников», - добавил Развожаев.
По словам губернатора, решить проблему дефицита воды Севастополь сможет за счёт воды из Кадыковского карьера и пруда у горы Гасфорта. Кроме этого, к 1 марта 2021 года должно завершиться строительства нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. Градоначальник отметил, что дефицит пока не ощущается, графиков и ограничений нет, ведётся масштабная кампания по экономии.
В настоящее время в Севастополе введён режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды в водохранилище. Развожаев пояснил, что это случилось в связи с затянувшейся засухой, которая в Крыму «повторяется раз в 12 лет».
Непростая ситуация с водоснабжением сложилась и в Симферополе, заявил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как передает RT, там действуют ограничения по подаче воды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru