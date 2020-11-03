«Хватит на три месяца». Губернатор Севастополя о запасах воды в городе

Развожаев отметил, что Чернореченское водохранилище является основным источником водоснабжения. В настоящее время в нём имеется 15 миллионов тонн воды, которых, при отсутствии дождей, хватит до конца года.

«Пока водохранилище будет наполняться, мы будем замещать воду из других источников», - добавил Развожаев.



По словам губернатора, решить проблему дефицита воды Севастополь сможет за счёт воды из Кадыковского карьера и пруда у горы Гасфорта. Кроме этого, к 1 марта 2021 года должно завершиться строительства нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. Градоначальник отметил, что дефицит пока не ощущается, графиков и ограничений нет, ведётся масштабная кампания по экономии.



В настоящее время в Севастополе введён режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды в водохранилище. Развожаев пояснил, что это случилось в связи с затянувшейся засухой, которая в Крыму «повторяется раз в 12 лет».

Непростая ситуация с водоснабжением сложилась и в Симферополе, заявил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как передает RT, там действуют ограничения по подаче воды.

