Хуснуллин: Железнодорожную часть Крымского моста восстановят к середине лета

Как отметил зампред правительства в интервью телеканалу «Россия 24», один из пролетов железнодорожной части работает в полном объеме, а вторую часть, пострадавшую при взрыве автомобиля на мосту в октябре, решили восстановить.

«Чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы ее тоже задействовать. Ее мы закончим к середине лета», — подчеркнул Хуснуллин.

По словам вице-премьера, при работе применяются уникальные технологии — пролеты моста будут поднимать с воды специальными кранами.

Ранее Хуснуллин заявил, что автомобильное движение по всем полосам Крымского моста восстановлено в полном объеме.

