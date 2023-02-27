Хуснуллин: Железнодорожную часть Крымского моста восстановят к середине лета

Железнодорожная часть Крымского моста будет восстановлена к середине лета. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Пропускную способность Крымского моста планируют увеличить

Как отметил зампред правительства в интервью телеканалу «Россия 24», один из пролетов железнодорожной части работает в полном объеме, а вторую часть, пострадавшую при взрыве автомобиля на мосту в октябре, решили восстановить.

«Чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы ее тоже задействовать. Ее мы закончим к середине лета», — подчеркнул Хуснуллин.

По словам вице-премьера, при работе применяются уникальные технологии — пролеты моста будут поднимать с воды специальными кранами.

Ранее Хуснуллин заявил, что автомобильное движение по всем полосам Крымского моста восстановлено в полном объеме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымКрымский МостМарат Хуснуллин
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