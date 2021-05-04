Хуснуллин заявил о бурении в Азовском море для обеспечения Крыма водой

Бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой может начаться уже в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

В России и на Украине поспорили о заявлении Зеленского насчет войны в Европе

Выступая на пресс-конференции в Севастополе, Хуснуллин рассказал, что пробное бурение было проведено на косе. По его словам, "техническая вода точно может быть". Кроме того, в море зашли два судна, предназначенные для проведения исследований.

Хуснуллин добавил, что вопрос об объемах добываемой воды остается на повестке. Вице-премьер сообщил, что не уверен в возможности "весь полуостров обеспечить". Он отметил, что качество воды "по солености" остается на верхних показателях нормы, т.е. такая вода непригодна для питья.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Азовское МореВодаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры