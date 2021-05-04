Хуснуллин заявил о бурении в Азовском море для обеспечения Крыма водой
Бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой может начаться уже в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Выступая на пресс-конференции в Севастополе, Хуснуллин рассказал, что пробное бурение было проведено на косе. По его словам, "техническая вода точно может быть". Кроме того, в море зашли два судна, предназначенные для проведения исследований.
Хуснуллин добавил, что вопрос об объемах добываемой воды остается на повестке. Вице-премьер сообщил, что не уверен в возможности "весь полуостров обеспечить". Он отметил, что качество воды "по солености" остается на верхних показателях нормы, т.е. такая вода непригодна для питья.
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