Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно после ремонтных работ

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили раньше срока после завершения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс РФ.

«Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее движение транспорта на переправе приостановили из-за ремонтно-восстановительных работ. Планировалось, что ограничения будут действовать до 12:00 мск 26 января, напоминает RT.

В начале января Росавтодор сообщил, что надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в течение первого месяца года.

