Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно после ремонтных работ
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили раньше срока после завершения ремонтных работ. Об этом сообщает Минтранс РФ.
«Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее движение транспорта на переправе приостановили из-за ремонтно-восстановительных работ. Планировалось, что ограничения будут действовать до 12:00 мск 26 января, напоминает RT.
В начале января Росавтодор сообщил, что надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в течение первого месяца года.
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