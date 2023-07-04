Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сегодня на совещании у президента Владимира Путина доложил о социально-экономическом развитии четырех новых регионов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Так, он сообщил, что в первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более двух тысяч.
21 июня Совет Федерации одобрил создание в новых регионах РФ свободной экономической зоны. Согласно одобренным нормам, участником СЭЗ могут стать индивидуальные предприниматели или российские компании, которые зарегистрированы на территории новых регионов или имеющие в них филиал. Что касается размера инвестиций для работы в СЭЗ, то он должен быть не менее 30 млн рублей, для малого бизнеса - до трёх млн рублей, для IT-компаний — до одного млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков оценил стоимость восстановления инфраструктуры Белгородской области
- МВД выплатило Голунову 1,5 млн рублей компенсации
- В Белоруссии заявили о готовности принять монахов Киево-Печерской лавры
- Белый дом эвакуировали из-за найденного кокаина
- Путин объявил о выделении Дагестану 5 млрд рублей
- Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов
- Назван вероятный покупатель российских активов Danone
- СМИ сообщили о поддержке США «теневой полиции» в развивающихся странах
- Нетаньяху допустил повторение спецоперации в Палестине
- Reuters: Италия заморозила активы российских олигархов на $2,5 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru