Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сегодня на совещании у президента Владимира Путина доложил о социально-экономическом развитии четырех новых регионов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Так, он сообщил, что в первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более двух тысяч.

Мэр Мариуполя заявил, что город восстановят в течение трех лет

21 июня Совет Федерации одобрил создание в новых регионах РФ свободной экономической зоны. Согласно одобренным нормам, участником СЭЗ могут стать индивидуальные предприниматели или российские компании, которые зарегистрированы на территории новых регионов или имеющие в них филиал. Что касается размера инвестиций для работы в СЭЗ, то он должен быть не менее 30 млн рублей, для малого бизнеса - до трёх млн рублей, для IT-компаний — до одного млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинМарат ХуснуллинРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры