Хуснуллин доложил Путину о развитии новых регионов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сегодня на совещании у президента Владимира Путина доложил о социально-экономическом развитии четырех новых регионов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Так, он сообщил, что в первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более двух тысяч.