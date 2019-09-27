Художники России и Италии напишут в Крыму картину, посвященную виноделию

Художники из Крыма и Италии напишут картину, посвященную молодому вину. Акция состоится в субботу, 28 сентября, на фестивале виноделия в Севастополе, сообщает ТАСС.

Авторы будут работать одновременно с четырьмя холстами, которые затем соединятся в единое полотно. Об этом рассказал руководитель центра культурных инноваций, председатель правления Союза художников Севастополя Сергей Берлов.

Из Италии в Крым прибыли четыре художника. У них также запланировано путешествие по полуострову, сообщает КИА. 5 октября в Севастополе пройдет выставка их работ.

25 сентября суд признал Дениса Чуприкова виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Мужчину приговорили к трём годам колонии.



