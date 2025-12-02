Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка
Глава Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства о курских корнях сказочного Колобка. Об этом пишет РИА Новости.
Губернатор рассказал о реновации детского парка в областном центре, ему вернули историческое название «Парк пионеров». При этом в парке появилась скульптура Колобка.
«Потому что впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою"», – подчеркнул Хинштейн.
В этом издании была и сказка о Колобке, поэтому в регионе «считают по праву», что у персонажа есть курские корни.
Ранее Хинштейн доложил Путину, что в Курской области разминировали 92 населенных пункта, напоминает РЕН ТВ.
