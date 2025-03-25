Хинштейн: Из приграничья Курской области эвакуировано 606 мирных жителей

По словам Хинштейна, сейчас в ПВР на территории региона размещены 246 мирных жителей, а 360 человек забрали их близкие.

Людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, также им помогают социальные работники и юристы. Работа во эвакуации продолжается, уточнил врио региона.

Ранее шестерых бойцов 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ приговорили к лишению свободы на срок от 13 до 15 лет за терроризм в отношении мирных жителей Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

