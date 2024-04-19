Хабиров: «Башнефть» защитила НПЗ от беспилотников механическими сетками
Компания «Башнефть» защитила нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников механическими сетками. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РИА Новости.
«"Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определенными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение», — указал Хабиров.
Глава региона отметил, что выполнена только часть работы, она продолжается. Также «Башнефть» организовала на своих объектах систему наблюдения.
«В целом, когда я говорю о "Башнефти", имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы», — подчеркнул Хабиров.
Глава Башкирии также отметил, что республика ведет диалог с Минобороны, «чтобы помогли», однако не стал уточнять, как именно. По словам Хабирова, в Башкирии не остановятся на уже принятых защитных мерах, «есть ряд решений».
Ранее глава комитета по БПЛА и технологиям безопасности МРО «Деловая Россия» Виктор Дьяков заявил, что РФ работает над защитой нефтяных объектов от атак дронов, уже ведется обновление систем радиоэлектронной борьбы, пишет Ura.ru.
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