Хабиров: «Башнефть» защитила НПЗ от беспилотников механическими сетками

Компания «Башнефть» защитила нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников механическими сетками. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РИА Новости.

В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов

«"Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определенными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение», — указал Хабиров.

Глава региона отметил, что выполнена только часть работы, она продолжается. Также «Башнефть» организовала на своих объектах систему наблюдения.

«В целом, когда я говорю о "Башнефти", имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы», — подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии также отметил, что республика ведет диалог с Минобороны, «чтобы помогли», однако не стал уточнять, как именно. По словам Хабирова, в Башкирии не остановятся на уже принятых защитных мерах, «есть ряд решений».

Ранее глава комитета по БПЛА и технологиям безопасности МРО «Деловая Россия» Виктор Дьяков заявил, что РФ работает над защитой нефтяных объектов от атак дронов, уже ведется обновление систем радиоэлектронной борьбы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: glavarb.ru
ТЕГИ:БашнефтьНПЗБашкирия

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