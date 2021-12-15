Хабаровским пенсионерам пообещали платить по 2 тысячи рублей за прививку от COVID-19

Жителям Хабаровского края в возрасте старше 60 лет будут платить по 2 тысячи рублей за прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев.

Глава Забайкалья призвал «оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам»

Как отметил губернатор, люди старшего возраста переносят COVID-19 тяжелее всех, среди этой группы больше всего летальных исходов, пишет «Свободная пресса». Кроме того, пожилые жители края с октября обязаны соблюдать самоизоляцию.

«Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2000 руб. после прохождения курса вакцинации», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Мера будет действовать с 20 декабря по 1 марта следующего года. Пенсионеры смогут получить выплату на карту «Мир» либо другими способами в течение двух недель после завершения вакцинации, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыВакцинацияХабаровский КрайКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры