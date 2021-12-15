Хабаровским пенсионерам пообещали платить по 2 тысячи рублей за прививку от COVID-19
Жителям Хабаровского края в возрасте старше 60 лет будут платить по 2 тысячи рублей за прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев.
Как отметил губернатор, люди старшего возраста переносят COVID-19 тяжелее всех, среди этой группы больше всего летальных исходов, пишет «Свободная пресса». Кроме того, пожилые жители края с октября обязаны соблюдать самоизоляцию.
«Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2000 руб. после прохождения курса вакцинации», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Мера будет действовать с 20 декабря по 1 марта следующего года. Пенсионеры смогут получить выплату на карту «Мир» либо другими способами в течение двух недель после завершения вакцинации, отмечает РИА ФАН.
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