Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые дроны для СВО
Хабаровский радиотехнический завод презентовал первые беспилотники собственного производства для специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.
«Хабаровские производители разработали три вида ударных коптеров и БПЛА разведчик-ретранслятор сигнала. Планируют наладить производство еще двух видов беспилотников», — отметил Кравчук, указав, что все дроны созданы для работы в условиях СВО.
Отмечается, что дроны могут находиться в полете до 24 часов за счет БПЛА разведчика-ретранслятора сигнала.
По словам Кравчука, сейчас партию аппаратов готовят к отправке в зону спецоперации.
Ранее польский портал Interia назвал российские супердроны «Ланцет-3» «настоящим кошмаром» для украинских военных. Аналитики считают, что эти БПЛА — один из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru