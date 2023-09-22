Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые дроны для СВО

«Хабаровские производители разработали три вида ударных коптеров и БПЛА разведчик-ретранслятор сигнала. Планируют наладить производство еще двух видов беспилотников», — отметил Кравчук, указав, что все дроны созданы для работы в условиях СВО.

Отмечается, что дроны могут находиться в полете до 24 часов за счет БПЛА разведчика-ретранслятора сигнала.

По словам Кравчука, сейчас партию аппаратов готовят к отправке в зону спецоперации.

Ранее польский портал Interia назвал российские супердроны «Ланцет-3» «настоящим кошмаром» для украинских военных. Аналитики считают, что эти БПЛА — один из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии, отмечает телеканал «360».

