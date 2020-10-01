«Министерство счастья». Губернатора Камчатки сравнили с Суворовым

«Министерство счастья» будет создано в Камчатском крае. Об этом объявил новоизбранный глава региона Владимир Солодов, который на прошедших 13 сентября выборах набрал 80,51% голосов.

Официально ведомство будет называться министерство социального благополучия и семейной политики, но, как отметил Солодов, «это именно про счaстье».

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил инициативу Солодова задачами пиара.

«Надо продемонстрировать красоту своего лица. И начальству, и народу», - сказал Журавлев.

Он признался, что не представляет, как новое ведомство будет работать.

«Сам концепт я не понимаю. Мысль, что надо людям помочь в их семейных делах, мне нравится. Но механизм административной помощи я не вижу. У великого Суворова в его имении тоже было «министерство счастья». Он собирал девушек и парней по росту и женил их. Все были «счастливы». Власть может помочь людям. Но власть не может администрировать счастье. Может, он имеет в виду что-то другое, например инфраструктуру: клубы знакомств, кабинеты психологической помощи… Хотя лучше бы цены на Камчатке сбросили. Для укрепления семьи это больше поможет. В первую очередь, решить транспортные проблемы. Потому что цены Дальнего Востока, особенно на севере, определяются тем, что там ввозится все по Севморпути. Главный магазин у них в Мурманске. Можно было бы использовать подвоз с юга, а не с запада. Там вокруг страны, которые вам что угодно привезут, только заплатите», - указал эксперт