«Министерство счастья». Губернатора Камчатки сравнили с Суворовым
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН объяснил намерение начальника Камчатки создать «министерство счастья» задачами пиара.
«Министерство счастья» будет создано в Камчатском крае. Об этом объявил новоизбранный глава региона Владимир Солодов, который на прошедших 13 сентября выборах набрал 80,51% голосов.
Официально ведомство будет называться министерство социального благополучия и семейной политики, но, как отметил Солодов, «это именно про счaстье».
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил инициативу Солодова задачами пиара.
«Надо продемонстрировать красоту своего лица. И начальству, и народу», - сказал Журавлев.
Он признался, что не представляет, как новое ведомство будет работать.
«Сам концепт я не понимаю. Мысль, что надо людям помочь в их семейных делах, мне нравится. Но механизм административной помощи я не вижу. У великого Суворова в его имении тоже было «министерство счастья». Он собирал девушек и парней по росту и женил их. Все были «счастливы». Власть может помочь людям. Но власть не может администрировать счастье. Может, он имеет в виду что-то другое, например инфраструктуру: клубы знакомств, кабинеты психологической помощи… Хотя лучше бы цены на Камчатке сбросили. Для укрепления семьи это больше поможет. В первую очередь, решить транспортные проблемы. Потому что цены Дальнего Востока, особенно на севере, определяются тем, что там ввозится все по Севморпути. Главный магазин у них в Мурманске. Можно было бы использовать подвоз с юга, а не с запада. Там вокруг страны, которые вам что угодно привезут, только заплатите», - указал эксперт
Журавлев предположил, что что инициатива объясняется воодушевлением губернатора от успеха на выборах.
«Она сама по себе хорошая. Проблема только в исполнении. Мысль правильная: семья – основа общества. Но как он это будет делать? Работать подобные институции могут только в городах, у русскоязычного населения. У малых народов своя культура, своя мораль, и мы им нужны как трактор на огороде. У нас, кстати, так же. В деревне помощь в сфере семьи просто не проникнет, потому что они чужих не воспринимают», - заключил собеседник НСН.
Влaдимир Солодов вступил в должность губернaторa Кaмчaтского крaя 21 сентября. До избрания главой региона с 2018 года возглавлял правительство Якутии.
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