У губернатора Югры диагностировали коронавирус

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом глава Югры сообщила на своей странице в Instagram.

«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально», — написала губернатор.

Комарова также добавила, что перейдёт на удалённый режим и продолжит работу онлайн и призвала беречь себя, близких и окружающих.

Ранее Минздрав в связи с распространением коронавируса призвал россиян провести грядущие выходные дома.



В Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения COVID-19 зарегистрировано 23,7 тысячи заболевших. С 8 августа в регионе действует режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями. Всего в России обнаружено 1,26 млн случаев заболевания.

