У губернатора Югры диагностировали коронавирус
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом глава Югры сообщила на своей странице в Instagram.
«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально», — написала губернатор.
Комарова также добавила, что перейдёт на удалённый режим и продолжит работу онлайн и призвала беречь себя, близких и окружающих.
Ранее Минздрав в связи с распространением коронавируса призвал россиян провести грядущие выходные дома.
В Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения COVID-19 зарегистрировано 23,7 тысячи заболевших. С 8 августа в регионе действует режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями. Всего в России обнаружено 1,26 млн случаев заболевания.
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