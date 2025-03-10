Вологодский губернатор прокомментировал слухи об употреблении им наркотиков
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намеренно не реагирует на слухи о том, что он якобы употребляет запрещенные вещества. Об этом Филимонов написал в своем Telegram-канале.
«Меня не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про «наркоту»…Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», — написал глава Вологодской области.
Также Филимонов уточнил, что подобные слухи пытаются распространять уже больше года.
При этом губернатор подчеркнул, что готов сдать анализы в любое время, но намекнул, что цена заблуждения его недоброжелателей будет высока.
Ранее Филимонов опроверг распространенное в интернете сообщений о своей смерти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Вологодский губернатор прокомментировал слухи об употреблении им наркотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru