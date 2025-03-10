Вологодский губернатор прокомментировал слухи об употреблении им наркотиков

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намеренно не реагирует на слухи о том, что он якобы употребляет запрещенные вещества. Об этом Филимонов написал в своем Telegram-канале.

«Меня не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про «наркоту»…Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», — написал глава Вологодской области.