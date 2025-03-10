Вологодский губернатор прокомментировал слухи об употреблении им наркотиков

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намеренно не реагирует на слухи о том, что он якобы употребляет запрещенные вещества. Об этом Филимонов написал в своем Telegram-канале.

«Меня не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про «наркоту»…Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», — написал глава Вологодской области.

Жительница Белгородской области приняла губернатора Гладкова за мошенника

Также Филимонов уточнил, что подобные слухи пытаются распространять уже больше года.

При этом губернатор подчеркнул, что готов сдать анализы в любое время, но намекнул, что цена заблуждения его недоброжелателей будет высока.

Ранее Филимонов опроверг распространенное в интернете сообщений о своей смерти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Григоров Гавриил
ТЕГИ:ГубернаторВологодская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры