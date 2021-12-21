Губернатор Свердловской области разрешил ТРЦ работать без QR-кодов до 20 января
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды в торгово-развлекательных центрах на период новогодних праздников. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.
По словам Куйвашева, мера будет действовать с 22 декабря по 20 января. Он отметил, что это стало возможным из-за снижения заболеваемости. По мнению главы региона, сработали «прививки, маски, зоны COVID-free». Он отметил, что нагрузка врачей в ковидных госпиталях также снизилась.
Губернатор отметил, что такая мера позволит всем жителям региона приобрести подарки перед новогодними праздниками. Кроме того, он напомнил о необходимости восполнить потери малого и среднего бизнеса.
Кроме того, на месяц будет снят запрет на ночную работу заведений общественного питания, однако для них предъявление QR-кодов будет обязательным.
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