Губернатор Свердловской области разрешил ТРЦ работать без QR-кодов до 20 января

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды в торгово-развлекательных центрах на период новогодних праздников. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

По словам Куйвашева, мера будет действовать с 22 декабря по 20 января. Он отметил, что это стало возможным из-за снижения заболеваемости. По мнению главы региона, сработали «прививки, маски, зоны COVID-free». Он отметил, что нагрузка врачей в ковидных госпиталях также снизилась.

Губернатор отметил, что такая мера позволит всем жителям региона приобрести подарки перед новогодними праздниками. Кроме того, он напомнил о необходимости восполнить потери малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на месяц будет снят запрет на ночную работу заведений общественного питания, однако для них предъявление QR-кодов будет обязательным.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Торговые ЦентрыСвердловская ОбластьВакцинацияQR-код
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