Губернатор Ставрополья заявил о готовности оказать помощь Курской области

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил готовность оказать помощь жителям Курской области после атаки ВСУ на регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Владимиров выразил соболезнования родственникам погибших мирных жителей в Курской области и отметил, что готов оказать региону поддержку.

Губернатор добавил, что поручил краевым Минздраву и Минсоцзащиты связаться с правительством Курской области и уточнить потребности региона.

Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов РФ поддержать Курскую область и оказать помощь региону, который второй день подвергается обстрелу ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУСтавропольский КрайКурская Область

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