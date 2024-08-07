Губернатор Ставрополья заявил о готовности оказать помощь Курской области
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил готовность оказать помощь жителям Курской области после атаки ВСУ на регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Владимиров выразил соболезнования родственникам погибших мирных жителей в Курской области и отметил, что готов оказать региону поддержку.
Губернатор добавил, что поручил краевым Минздраву и Минсоцзащиты связаться с правительством Курской области и уточнить потребности региона.
Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов РФ поддержать Курскую область и оказать помощь региону, который второй день подвергается обстрелу ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru