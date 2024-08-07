Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области
Минфестерству финансов РФ поручено направить первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
По его словам, выделяемые средства будут направлены на предоставление жителям Курской области сертификатов на переселение.
«Дано поручение... обеспечить направление через Минстрой первого транша. В рамках собранных заявок на сумму 11 млрд рублей на две с половиной тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение», - заключил Мантуров.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на Курскую область является «очередной масштабной провокацией» Киев.
Глава государства также указал, что власти российских регионов оказать помощь Курской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Установки «VK видео» выросли до 250 тысяч в сутки на фоне замедления YouTube
- Лидер Rammstein Тилль Линдеманн подал в суд на издание Der Spiegel
- Обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов объявили в Сумской области
- Губернатор Ставрополья заявил о готовности оказать помощь Курской области
- Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева
- Путин призвал власти регионов РФ оказать помощь Курской области
- Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области
- Жители Дербента остались без воды
- Рыбарь: ВСУ заняли газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области
- Россиянин Петров прошел в полуфинал Олимпийских игр в гребле на каноэ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru