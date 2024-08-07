Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области

Минфестерству финансов РФ поручено направить первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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По его словам, выделяемые средства будут направлены на предоставление жителям Курской области сертификатов на переселение.

«Дано поручение... обеспечить направление через Минстрой первого транша. В рамках собранных заявок на сумму 11 млрд рублей на две с половиной тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение», - заключил Мантуров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на Курскую область является «очередной масштабной провокацией» Киев.

Глава государства также указал, что власти российских регионов оказать помощь Курской области, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Курская ОбластьМинфин РФДенис Мантуров

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