Губернатор Севастополя заявил, что энергообъекты города защищены

Объекты инфраструктуры Севастополя хорошо защищены, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций власти задействуют резервные схемы энергоснабжения. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в интервью ТАСС.

В Севастополе сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС

«Рабочая схема по резервированию тех или иных источников, безусловно, есть - это, конечно, документы ... для служебного пользования. Но я точно понимаю, как при той или иной ситуации мы будем действовать. Но даже если бы ТЭС вдруг остановилась, город бы без электроэнергии не остался», — указал градоначальник.

По словам Развожаева, дополнительные меры защиты были приняты после попыток атак украинских беспилотников на Балаклавскую теплоэлектростанцию в октябре прошлого года. Минобороны предприняло необходимые шаги по усилению защиты объекта. Власти не фиксируют новых серьезных попыток нападения, «потому что очевидно, что враг не пройдет».

На минувшей неделе в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе был сбит украинский беспилотник, напоминает Ura.ru. Электростанция продолжила работу в штатном режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымЭнергетикаСевастополь
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