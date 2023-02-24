Губернатор Севастополя заявил, что энергообъекты города защищены

«Рабочая схема по резервированию тех или иных источников, безусловно, есть - это, конечно, документы ... для служебного пользования. Но я точно понимаю, как при той или иной ситуации мы будем действовать. Но даже если бы ТЭС вдруг остановилась, город бы без электроэнергии не остался», — указал градоначальник.

По словам Развожаева, дополнительные меры защиты были приняты после попыток атак украинских беспилотников на Балаклавскую теплоэлектростанцию в октябре прошлого года. Минобороны предприняло необходимые шаги по усилению защиты объекта. Власти не фиксируют новых серьезных попыток нападения, «потому что очевидно, что враг не пройдет».

На минувшей неделе в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе был сбит украинский беспилотник, напоминает Ura.ru. Электростанция продолжила работу в штатном режиме.

