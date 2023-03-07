Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома
7 марта 202310:29
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрывах в районе аэродрома Бельбек. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появились сведения о хлопках в Севастополе.
«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь», — подчеркнул губернатор.
По словам Развожаева, на внешнем рейде проходит тренировка корабельных расчетов, пишет RT. При этом в Севастополе «все спокойно».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru