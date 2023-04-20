Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города
20 апреля 202323:55
Глава Севастополя Михаил Развожаев ответил на вопросы жителей о громких звуках в центре города. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Развожаев объяснил громкие звуки отработкой мероприятий в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).
«В городе все спокойно», - подчеркнул губернатор.
В Севастополе отменили военный парад на День Победы. По словам Развожаева, решение приняли в Министерстве обороны РФ, передает «Радиоточка НСН».
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru