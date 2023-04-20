Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Глава Севастополя Михаил Развожаев ответил на вопросы жителей о громких звуках в центре города. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

В Крыму и Севастополе не будут проводить парады и шествия 1 и 9 мая

Развожаев объяснил громкие звуки отработкой мероприятий в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

«В городе все спокойно», - подчеркнул губернатор.

В Севастополе отменили военный парад на День Победы. По словам Развожаева, решение приняли в Министерстве обороны РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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