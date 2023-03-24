Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Профилактическая работа в интересах противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) проводится в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно, пишет «Свободная пресса».
В среду силы Черноморского флота отбили атаку надводных беспилотников на город, военные корабли повреждены не были, напоминает РЕН ТВ.
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