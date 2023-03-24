Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

«Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно, пишет «Свободная пресса».

В среду силы Черноморского флота отбили атаку надводных беспилотников на город, военные корабли повреждены не были, напоминает РЕН ТВ.

