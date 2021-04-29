Губернатор раскрыл детали реновации жилья в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв раскрыл детали программы реновации, которая будет запущена в регионе в 2023 году. В качестве примера он привёл опыт российской столицы, где сначала всё шло не так гладко в плане общественного мнения.

Воробьёв напомнил, что идея, предложенная мэром Москвы Сергем Собяниным, сначала была воспринята неоднозначно горожанами, хотя, по сути, она меняет качество жизни человека в лучшую сторону. Однако после того, как программа набрала обороты, москвичи начали менять своё отношение, и сейчас уже стоит очередь за включением дома в планы реновации.

«Самое главное – это доверие жителей», - подчеркнул глава Подмосковья в эфире «Радио 1». При этом Андрей Воробьёв выразил серьёзное беспокойство состоянием жилого фонда в области. По его словам, в некоторых городах Московской области далеко до пятиэтажек, которые идут под снос в Москве.

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Как уточнил губернатор, программа реновации должна затронуть седьмую часть населения региона. Воробьёв пообещал, в случае несогласия с планами властей, вступать в диалог с людьми, вытаскивать их из непригодного для нынешнего времени жилья.

В своём ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор подчеркнул, что все системообразующие застройщики должны принять участие ь в новой программе расселения ветхого и аварийного жилья. Только так можно будет добиться успеха в её реализации.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Москвы
ТЕГИ:Андрей ВоробьевПодмосковьеРеновация Жилья
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