Губернатор раскрыл детали реновации жилья в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв раскрыл детали программы реновации, которая будет запущена в регионе в 2023 году. В качестве примера он привёл опыт российской столицы, где сначала всё шло не так гладко в плане общественного мнения.
Воробьёв напомнил, что идея, предложенная мэром Москвы Сергем Собяниным, сначала была воспринята неоднозначно горожанами, хотя, по сути, она меняет качество жизни человека в лучшую сторону. Однако после того, как программа набрала обороты, москвичи начали менять своё отношение, и сейчас уже стоит очередь за включением дома в планы реновации.
«Самое главное – это доверие жителей», - подчеркнул глава Подмосковья в эфире «Радио 1». При этом Андрей Воробьёв выразил серьёзное беспокойство состоянием жилого фонда в области. По его словам, в некоторых городах Московской области далеко до пятиэтажек, которые идут под снос в Москве.
Как уточнил губернатор, программа реновации должна затронуть седьмую часть населения региона. Воробьёв пообещал, в случае несогласия с планами властей, вступать в диалог с людьми, вытаскивать их из непригодного для нынешнего времени жилья.
В своём ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор подчеркнул, что все системообразующие застройщики должны принять участие ь в новой программе расселения ветхого и аварийного жилья. Только так можно будет добиться успеха в её реализации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- РФ запросила образцы индийского штамма COVID-19
- Зрителей допустят на «Евровидение»
- Умер ученый Кудрявцев, обвиненный в госизмене
- Румынский фильм «Засранка» получил Гран-при ММКФ
- Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в первом квартале 2021 года
- Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на май и сентябрь
- Кравчук: Встреча Путина и Зеленского состоится
- Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с COVID в Москве
- НАТО начала выводить войска из Афганистана
- Медведев предложил эксперимент по переходу на четырехдневку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru