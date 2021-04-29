Губернатор раскрыл детали реновации жилья в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв раскрыл детали программы реновации, которая будет запущена в регионе в 2023 году. В качестве примера он привёл опыт российской столицы, где сначала всё шло не так гладко в плане общественного мнения.

Воробьёв напомнил, что идея, предложенная мэром Москвы Сергем Собяниным, сначала была воспринята неоднозначно горожанами, хотя, по сути, она меняет качество жизни человека в лучшую сторону. Однако после того, как программа набрала обороты, москвичи начали менять своё отношение, и сейчас уже стоит очередь за включением дома в планы реновации.

«Самое главное – это доверие жителей», - подчеркнул глава Подмосковья в эфире «Радио 1». При этом Андрей Воробьёв выразил серьёзное беспокойство состоянием жилого фонда в области. По его словам, в некоторых городах Московской области далеко до пятиэтажек, которые идут под снос в Москве.