Губернатор проверил установленную по просьбе жителей игровую площадку в подмосковной деревне

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил лично, как исполнено его поручение об обустройстве спортивно-игровой площадки для детей и взрослых в деревне Львово Волоколамского городского округа на месте бывшего пустыря. Установить её главу региона ранее попросила местная жительница – Ветеран трудового фронта Раиса Ивановна Копылова.

Пенсионерке 91 год. В годы Великой Отечественной войны она работала в колхозе, помогала снабжать продуктами солдат, а по ночам вязала для них. Сейчас у неё девять внуков, 14 правнуков и праправнук.

«Детская площадка здесь – благодаря Раисе Ивановне. Она человек легендарный. Мы стараемся в каждом населённом пункте устанавливать такие. Здесь можно не только заниматься спортом и играть, но и просто приходить мамам общаться. Стараемся везде обеспечивать перемены», – приводит «Радио 1» слова губернатора.

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В свою очередь Раиса Копылова выразила радость в связи с тем, что глава региона исполнил её пожелание, теперь местным детям есть чем себя занять с пользой для здоровья.

«Раньше ребятам некуда было деться, а теперь у них есть замечательная игровая площадка. Мне самой она очень нравится, я с удовольствием даже покаталась на качелях. Рады все – дети, родители, для всей деревни это большое счастье», – отметила ветеран.

Местные жители также обратились с просьбой к губернатору газифицировать деревню к началу 2023 года, возвести водозаборный узел, отремонтировать и оборудовать освещение на участке дороги Ханево – Афанасово. Андрей Воробьёв пообещал вернуться сюда через год с ревизией хода работ.

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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
ТЕГИ:ГубернаторПодмосковьеАндрей Воробьев
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