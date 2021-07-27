Губернатор проверил установленную по просьбе жителей игровую площадку в подмосковной деревне

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил лично, как исполнено его поручение об обустройстве спортивно-игровой площадки для детей и взрослых в деревне Львово Волоколамского городского округа на месте бывшего пустыря. Установить её главу региона ранее попросила местная жительница – Ветеран трудового фронта Раиса Ивановна Копылова.

Пенсионерке 91 год. В годы Великой Отечественной войны она работала в колхозе, помогала снабжать продуктами солдат, а по ночам вязала для них. Сейчас у неё девять внуков, 14 правнуков и праправнук.

«Детская площадка здесь – благодаря Раисе Ивановне. Она человек легендарный. Мы стараемся в каждом населённом пункте устанавливать такие. Здесь можно не только заниматься спортом и играть, но и просто приходить мамам общаться. Стараемся везде обеспечивать перемены», – приводит «Радио 1» слова губернатора.