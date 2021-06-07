Губернатор поручил облагородить заборы в Подмосковье без излишних штрафов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил разобраться с состоянием заборов и навести порядок в этом вопросе. Тема была поднята на заседании подмосковного правительства. Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил отрицательное влияние ветхих или не отвечающих нормам заборов на архитектурный облик улиц региона.

За плохое состояние забора Кодекс Московской области об административно-правовых нарушениях предусматривает штраф от 3 до 4 тысяч для граждан и от 15 до 30 тысяч рублей – для юридических лиц. Однако, как подчеркнул губернатор, штрафовать – последнее дело. По его словам, необходимо проявить внимательное отношение к жителям.