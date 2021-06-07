Губернатор поручил облагородить заборы в Подмосковье без излишних штрафов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил разобраться с состоянием заборов и навести порядок в этом вопросе. Тема была поднята на заседании подмосковного правительства. Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил отрицательное влияние ветхих или не отвечающих нормам заборов на архитектурный облик улиц региона.
За плохое состояние забора Кодекс Московской области об административно-правовых нарушениях предусматривает штраф от 3 до 4 тысяч для граждан и от 15 до 30 тысяч рублей – для юридических лиц. Однако, как подчеркнул губернатор, штрафовать – последнее дело. По его словам, необходимо проявить внимательное отношение к жителям.
«Важно понять, как провести совместно работы по замене заборов. Штрафы – это не выход из положения. Нужно проявить чуткость и заботу к людям, которые живут в частном секторе и, соответственно, тогда ждать масштабных результатов», – приводит «Радио 1» мнение Андрея Воробьёва.
Заместитель губернатора Московской области Игорь Тресков озвучил статистику, согласно которой, с начала 2021 года региональное Главное управление государственного административно-технического надзора выдало свыше трёх тысяч предписаний на устранение неисправностей и приведение заборов в надлежащий вид.
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