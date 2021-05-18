Губернатор Подмосковья проверил организацию дуального обучения в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Чехов проверил, среди прочего, организацию дуального обучения в крупнейшем в России испытательном центре «ПромМаш Тест». Уже в течение месяца там одновременно постигают научные дисциплины и работают студенты местного техникума.

Такой вариант позволяет учащимся освоить основы профессии и сразу закрепить их на практике. В лабораториях «ПромМаш Тест» проводят испытания товаров народного потребления, электрооборудования, мебели, средств индивидуальной защиты, автомобильных составляющих, детских товаров и другой номенклатуры.

Как подчеркнул глава региона, очень важно, чтобы техникумы и колледжи выпускали высококвалифицированные кадры, которые сразу готовы к работе Перспективы развития такого формата образования и совершенствование работы центров занятости губернатор обсудил с представителями бизнеса.