Губернатор Подмосковья проверил организацию дуального обучения в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Чехов проверил, среди прочего, организацию дуального обучения в крупнейшем в России испытательном центре «ПромМаш Тест». Уже в течение месяца там одновременно постигают научные дисциплины и работают студенты местного техникума.

Такой вариант позволяет учащимся освоить основы профессии и сразу закрепить их на практике. В лабораториях «ПромМаш Тест» проводят испытания товаров народного потребления, электрооборудования, мебели, средств индивидуальной защиты, автомобильных составляющих, детских товаров и другой номенклатуры.

Как подчеркнул глава региона, очень важно, чтобы техникумы и колледжи выпускали высококвалифицированные кадры, которые сразу готовы к работе Перспективы развития такого формата образования и совершенствование работы центров занятости губернатор обсудил с представителями бизнеса.

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«Мы сейчас так с «Мерседесом» сделали, сотрудничаем с «Хилтоном» и «Ростелекомом». Очень важно, чтобы то, чему вас учат, реально пригодилось. Задача – работать на таком современном оборудовании, которое сделает вас сильнее, а вашу компетенцию – востребованной», – цитирует «Радио 1» Воробьёва.

В ходе визита в Чехов губернатор также проверил организацию оказания медицинской помощи в одной из старейших городских поликлиник, где завершается капитальный ремонт. В конце апреля лечебное учреждение возобновило прием пациентов.

Отдельное внимание Андрей Воробьёв уделил вопросам благоустройства муниципалитета. Губернатор обсудил планы с жителями Чехова на территории городского парка культуры и отдыха.

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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:СтудентыАндрей ВоробьевПодмосковье
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