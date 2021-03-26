Губернатор Подмосковья проверил готовность мини-детсада в Красногорске к открытию

Готовность к приёму детей мини-детсада в микрорайоне Путилково в Красногорске проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что в регионе каждый год прибавляется порядка 20 тысяч дошколят.

«Мы очень активно строим детские сады, потому что регион растёт, и нам жители справедливо говорят, что в Красногорске, Ленинском, Одинцове, Подольске нужно активно строить социальные учреждения. Кроме детских садов, которые строим, мы ищем разные способы сделать комфортным пребывание дошколят в современных условиях. Для этого адаптируем, в том числе, и такие школы», – сказал губернатор.

Мини-детсады располагаются, как правило, на первых этажах жилых домов. Они практически ничем не отличаются от классических. Два таких учреждения уже работают в Балашихе. В Красногорске тоже появятся ещё два мини-детсада – в микрорайоне Путилково и в посёлке Новый. В них смогут ходить 170 малышей, сообщает «Радио 1».

Ранее НСН писала, что семьи с низким доходом в России предложили освободить от платы за детский сад. Как пояснила председатель Национальный родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец, предложение касается семей, чей ежемесячный доход на члена семьи составляет не более двух прожиточных минимумов.

«Нас спрашивают, не боимся ли мы, что олигархи будет приезжать на дорогих автомобилях за деньгами, выделенными в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса, либо, как в данном случае, освобождаться от оплаты. Однако это вряд ли может стать причиной отказа в такой поддержке тем, кто действительно в ней нуждается», - отметила Волынец .

