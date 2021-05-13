Губернатор Подмосковья провел тест-драйв уникальной машины-амфибии
«У нас принята программа «100 озёр и прудов», она очень востребована. Мы наводим порядок на озёрах и маленьких прудах. Везде это места отдыха и прогулок жителей. Мы обеспечим перемены, чтобы все водоёмы были чистые», – заявил губернатор Московской области.
Добавим, очистка водоёмов проводится в рамках программы «100 озер и прудов». Именно столько водных объектов приведут в порядок в регионе до 2023 года. Перечень жители сформируют сами с помощью голосования на портале «Добродел». На этот год намечена работа на 22 водоёмах, отмечает «Радио 1».
Между тем, по данным регионального министерства экологии и природопользования, за последние пять лет в Подмосковье расчищено 10 участков рек общей протяженностью более 50 километра. В частности, в настоящий момент идут работы первого этапа расчистки участка Клязьмы от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью. Началась аналогичная работа на Малаховском озере в Люберцах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru