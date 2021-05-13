Губернатор Подмосковья провел тест-драйв уникальной машины-амфибии

«У нас принята программа «100 озёр и прудов», она очень востребована. Мы наводим порядок на озёрах и маленьких прудах. Везде это места отдыха и прогулок жителей. Мы обеспечим перемены, чтобы все водоёмы были чистые», – заявил губернатор Московской области.

Добавим, очистка водоёмов проводится в рамках программы «100 озер и прудов». Именно столько водных объектов приведут в порядок в регионе до 2023 года. Перечень жители сформируют сами с помощью голосования на портале «Добродел». На этот год намечена работа на 22 водоёмах, отмечает «Радио 1».