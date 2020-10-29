Губернатор Подмосковья привился от COVID и назвал сроки массовой вакцинации
Первые прививки от коронавируса в Московской области начнут делать в ноябре, в декабре объём увеличится, а с января начнётся массовая вакцинация от COVID-19, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что прививку будут делать бесплатно, по ОМС. Сейчас в Подмосковье уже готовятся пункты для вакцинации. Услугу будут оказывать по всему региону, сообщает телеканал «360».
Как отметил Воробьев, прививка от COVID-19 делается в два этапа. При этом перед первой инъекцией берут мазок, перед вторым уколам также необходимо сдать тест.
Губернатор рассказал, что ему уже ввели первый компонент вакцины. Вторую инъекцию ему сделают 30 октября.
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