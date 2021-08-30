Губернатор Подмосковья поручил усилить безопасность в регионе в День знаний
Губернатор Московской области провёл оперативное совещание с руководителями правоохранительного блока. Главными темами стали предстоящее начало учебного года и безопасность во время проведения выборов в Подмосковье. Андрей Воробьёв подчеркнул, что в новом учебном году в подмосковные школы пойдут около 1 млн детей, среди которых много первоклассников.
«Поэтому очень важен вопрос безопасности тех мероприятий, которые мы традиционно проводим», – цитирует губернатора «Радио 1».
Сообщается, что в преддверии учебного года возле образовательных учреждений проверили все пешеходные переходы и светофоры. Особое внимание специалисты уделили адресам, которые на портале «Добродел» отметили родители. Также в сентябре с участием правоохранителей и МЧС запланированы уроки безопасности для школьников.
Кроме того, по словам Воробьёва, ещё одно важное событие сентября – это выборы в Госдуму и Мособлдуму. Голосование пройдёт с 17 по 19 сентября. Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье находится более 4 тысяч избирательных участков.
«Там также надо быть готовым ко всем мероприятиям, связанным с безопасностью. Наш правоохранительный блок эти темы прекрасно знает», – заключил Воробьёв.
Между тем, в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили, что администрации школ Москвы самостоятельно принимают решение о проведении 1 сентября торжественных линеек по случаю начала учебного года, учитывая соблюдение эпидограничений. Там уточнили, что при нынешних условиях родители допускаются в учебное заведение исключительно в случае крайней необходимости. Например, для встречи с преподавателем или директором. При этом посетитель обязан надеть маску.
В департаменте также пояснили, что школьное руководство имеет право разрешить родителям присутствовать на торжественной линейке, если она проводится вне стен учебного заведения, на улице.
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