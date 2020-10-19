Губернатор Подмосковья объяснил новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил жителям Подмосковья о начинающих действовать с 21 октября по 7 ноября ограничениях.

Как отмечается в соцсетях губернатора, в регионе растет число госпитализаций. Из 11 тысяч коек 8 тысяч уже заняты, чтобы ограничить рост госпитализаций, нужны ограничительные меры.

Поэтому в области вводится запрет на массовые мероприятия, перестанут работать музеи и выставки. Губернатор пояснил, что ограничения не касаются экономической активности и тех вопросов, которые могут затронуть доходы людей, передает «Радио1».

Также глава Подмосковья призвал соблюдать масочный режим, осторожно относиться к проведению свадеб и других массовых семейных торжеств.

