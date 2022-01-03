Губернатор Петербурга рассказал об увеличении потока туристов в городе
Санкт-Петербург в 2021 году принял более 6 млн туристов, это в два раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Александр Беглов.
«По итогам года наш город примет свыше 6 миллионов гостей – вдвое больше, чем за 2020 год. Задача – восстановить поток туристов в кратчайшие сроки после снятия ограничений и открытия границ», - отметил он.
При этом в 2019 году туристов было рекордное число, более 10 млн. По словам губернатора, Беглов в Петербурге стартовала масштабная кампания по привлечению туристов из-за рубежа. Также регион принимает активное участие в различных межрегиональных турпрограммах.
«Мы раньше всех в России предоставили льготы индустрии гостеприимства. <...> Открыли на канале "Евроньюс" в разделе "Спецвыпуск" Интернет-хаб "Visit Petersburg" на 12 языках», - пояснил губернатор. По его словам, реклама достопримечательностей Петербурга теперь также есть в международных аэропортах.
Ранее в Петербурге полную вакцинацию от коронавируса прошли около 2,7 млн человек, что составляет половину населения города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru