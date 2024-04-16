Губернатор Тюменской области поручил начать эвакуацию из возможных зон затопления
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главам районов и городов, попадающих в зону подтопления из-за паводков, организовать срочную эвакуацию населения с вероятных опасных участков. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил Моор, Росгидромет прогнозирует подъем воды на реке Ишим на еще более высоком уровне, чем ожидалось в начале апреля.
«Обращаюсь к жителям: наши специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Вы знаете о грозящей опасности. Лично оповестили каждого. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место», — написал губернатор.
Глава Тюменской области добавил, что власти обеспечат население всем необходимым.
Ранее жителей города Ишим в Тюменской области призвали к срочной эвакуации из-за возможного подтопления. Кроме того, эвакуацию начали в населенных пунктах Паленка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru