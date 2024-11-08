Губернатор Курганской области потребовал за сутки ликвидировать диаспоры
Глава Курганской области Вадим Шумков поручил ликвидировать национальные диаспоры в регионе. Об этом губернатор рассказал телеканалу «Царьград».
Шумков напомнил, что около полутора лет назад обратил внимание на многие диаспоры, которые отстаивали своих земляков, совершивших преступления, и оказывали давление на правоохранителей.
«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица. Это не жестко, это правильно», — указал глава Курганской области.
Губернатор пояснил, что государство, «которое хочет, чтобы в нем было безопасно и уютно», должно себя защищать.
Между тем в Иркутске двух руководителей этнических диаспор задержали по подозрению в организации незаконной миграции, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru