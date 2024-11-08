Губернатор Курганской области потребовал за сутки ликвидировать диаспоры

Шумков напомнил, что около полутора лет назад обратил внимание на многие диаспоры, которые отстаивали своих земляков, совершивших преступления, и оказывали давление на правоохранителей.

«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица. Это не жестко, это правильно», — указал глава Курганской области.

Губернатор пояснил, что государство, «которое хочет, чтобы в нем было безопасно и уютно», должно себя защищать.

Между тем в Иркутске двух руководителей этнических диаспор задержали по подозрению в организации незаконной миграции, пишет RT.

