Губернатор Курганской области потребовал за сутки ликвидировать диаспоры

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил ликвидировать национальные диаспоры в регионе. Об этом губернатор рассказал телеканалу «Царьград».

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Шумков напомнил, что около полутора лет назад обратил внимание на многие диаспоры, которые отстаивали своих земляков, совершивших преступления, и оказывали давление на правоохранителей.

«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица. Это не жестко, это правильно», — указал глава Курганской области.

Губернатор пояснил, что государство, «которое хочет, чтобы в нем было безопасно и уютно», должно себя защищать.

Между тем в Иркутске двух руководителей этнических диаспор задержали по подозрению в организации незаконной миграции, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:МигрантыКурганская Область

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