Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, тест оказался положительным, он вынужден перейти на дистанционный режим работы и самоизолироваться, однако будет продолжать работать по конференц-связи. Об этом глава Камчатки написал в Instagram. В видеообращении он также отметил, что чувствует себя нормально.