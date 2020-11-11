Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, тест оказался положительным, он вынужден перейти на дистанционный режим работы и самоизолироваться, однако будет продолжать работать по конференц-связи. Об этом глава Камчатки написал в Instagram. В видеообращении он также отметил, что чувствует себя нормально.
Солодов стал одним из 60 жителей Камчатского края, кому за прошедшие сутки был поставлен диагноз «коронавирус», отмечает Ura.ru.
Накануне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого 4 ноября был выявлен коронавирус, сообщил, что его супруга тоже заболела, передает RT. Он лечится и работает дома.
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