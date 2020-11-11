Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, тест оказался положительным, он вынужден перейти на дистанционный режим работы и самоизолироваться, однако будет продолжать работать по конференц-связи. Об этом глава Камчатки написал в Instagram. В видеообращении он также отметил, что чувствует себя нормально.

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Солодов стал одним из 60 жителей Камчатского края, кому за прошедшие сутки был поставлен диагноз «коронавирус», отмечает Ura.ru.

Накануне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, у которого 4 ноября был выявлен коронавирус, сообщил, что его супруга тоже заболела, передает RT. Он лечится и работает дома.

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ФОТО: https://www.instagram.com/vv_solodov
ТЕГИ:КоронавирусГубернаторКамчатка
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