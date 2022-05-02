Белгородский губернатор сообщил о двух сильных взрывах
2 мая 202207:12
Звуки взрывов прогремели в ночь на понедельник в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru