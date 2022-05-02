Белгородский губернатор сообщил о двух сильных взрывах

«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет, отмечает Ura.ru. Гладков пообещал уточнить информацию по инциденту утром, пишет Газета.ру.

