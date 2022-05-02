Белгородский губернатор сообщил о двух сильных взрывах

Звуки взрывов прогремели в ночь на понедельник в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде сообщили о похожих на взрывы звуках со стороны Украины

«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет, отмечает Ura.ru. Гладков пообещал уточнить информацию по инциденту утром, пишет Газета.ру.

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Фото: НСН
ТЕГИ:ВзрывыБелгород
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