Губернатор Алиханов: Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен

Жители Германии едут в Калининград на зиму из-за высоких цен на ЖКХ, заявил губернатор региона Антон Алиханов, передает РИА Новости.

«Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», - сказал он.

Алиханов добавил, что жители региона смогут заработать на фоне этой ситуации, сдавая в аренду жилье.