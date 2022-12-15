Губернатор Алиханов: Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен

Жители Германии едут в Калининград на зиму из-за высоких цен на ЖКХ, заявил губернатор региона Антон Алиханов, передает РИА Новости.

«Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», - сказал он.

Алиханов добавил, что жители региона смогут заработать на фоне этой ситуации, сдавая в аренду жилье.

Калининградский губернатор предложил продать Польше материалы для строительства стены на границе

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов также в шутку предложил продавать Польше стройматериалы для строительства стены на границе с Россией.

Варшава начала строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияКалининградская Область
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