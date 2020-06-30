Грузовое железнодорожное сообщение открылось на Крымском мосту
Грузовое железнодорожное сообщение открылось во вторник, 30 июня, на Крымском мосту. Из Крыма на материк отправился состав, груженый продукцией крымских производителей — кальцинированной содой и известняком. А на полуостров везут топливо, удобрения, зерно и стройматериалы, сообщает КИА.
Предполагается, то благодаря открытию железнодорожного сообщения с материковой частью страны стоимость грузоперевозок снизится на 30-50%.
Кроме того, в среду, 1 июля, в Крыму возобновляется один из самых популярных среди туристов морских маршрутов — Севастополь — Ялта — Севастополь, сообщает «Свободная пресса». Перевозки осуществляют пассажирские суда на подводных крыльях «Комета-120М». Время в пути составляет два часа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru