Грузовое железнодорожное сообщение открылось на Крымском мосту

Грузовое железнодорожное сообщение открылось во вторник, 30 июня, на Крымском мосту. Из Крыма на материк отправился состав, груженый продукцией крымских производителей — кальцинированной содой и известняком. А на полуостров везут топливо, удобрения, зерно и стройматериалы, сообщает КИА.

Аксенов отказался просить воду у Зеленского для Крыма

Предполагается, то благодаря открытию железнодорожного сообщения с материковой частью страны стоимость грузоперевозок снизится на 30-50%.

Кроме того, в среду, 1 июля, в Крыму возобновляется один из самых популярных среди туристов морских маршрутов — Севастополь — Ялта — Севастополь, сообщает «Свободная пресса». Перевозки осуществляют пассажирские суда на подводных крыльях «Комета-120М». Время в пути составляет два часа.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПоездаКрымский Мост
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры