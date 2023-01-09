Граница впервые установлена между Хабаровским и Приморским краями
Административная граница впервые официально появилась между Хабаровским и Приморским краями. Она протянулась на 1142 километра, информирует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Как уточнил заместитель министра имущественных и земельных отношений Приморского края Олег Топчиенко, благодаря оформлению границы, органы власти, местное самоуправление и заинтересованные граждане получили возможность более качественно использовать земельные ресурсы.
По данным Росреестра, описательная часть границы была сформирована уже давно. Однако необходимо было согласовать параметры 37 участков и пяти особо охраняемых территорий регионального значения, которые не совпадали в картографических и кадастровых материалах двух субъектов федерации.
Хабаровский и Приморский края были образованы 20 октября 1938 года в ходе разделения Дальневосточного края, который существовал до этого в составе РСФСР.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что необходимо сделать для популяризации намеченных президентом Владимиром Путиным курортов в Приморье.
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