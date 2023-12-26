График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки ВСУ
«Крымская железная дорога» заявила об изменениях в движении поездов между Джанкоем и Феодосией. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале организации.
Ранее стало известно, что в районе порта в Феодосии прогремели взрывы, напоминает «Свободная пресса». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке ВСУ на этой территории, пишет RT.
«По техническим причинам 26 декабря 2023 года поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская», — подчеркнули в КЖД.
В свою очередь, администрация Феодосии заявила о временном прекращении движения по улицам Десантников и Красноармейской.
«Автобусы маршрутов № 1, 1-а, 1-д, 2-а и 14 будут доезжать до остановки "Центр". Также временно изменяется расписание движения автобусов маршрутов № 2-а и 14 ... Маршрут № 15 будет отсутствовать», — отметили в мэрии.
Власти города призвали население воздержаться от необязательных поездок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru