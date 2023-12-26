График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки ВСУ

Ранее стало известно, что в районе порта в Феодосии прогремели взрывы, напоминает «Свободная пресса». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке ВСУ на этой территории, пишет RT.

«По техническим причинам 26 декабря 2023 года поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская», — подчеркнули в КЖД.

В свою очередь, администрация Феодосии заявила о временном прекращении движения по улицам Десантников и Красноармейской.

«Автобусы маршрутов № 1, 1-а, 1-д, 2-а и 14 будут доезжать до остановки "Центр". Также временно изменяется расписание движения автобусов маршрутов № 2-а и 14 ... Маршрут № 15 будет отсутствовать», — отметили в мэрии.

Власти города призвали население воздержаться от необязательных поездок.

