На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,5

В этот же день землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе между Казахстаном и Киргизией. По данным исследователей, подземные толчки произошли в 09:12. Эпицентр землетрясения находился в 194 км юго-восточнее Алма-Аты, очаг располагался на глубине 10 км.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Ингушетии. 5 мая в регионе было зафиксировано сразу два подземных толчка, погибших и пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

