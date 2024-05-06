На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Чукотке произошло сильное землетрясение, его магнитуда составила 5,5, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Толчок зафиксировали примерно в 14 часов по московскому времени в 170 километрах от поселка Эгвекинот. Очаг залегал на глубине 10 километров, о пострадавших и разрушениях не сообщается.
В этот же день землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на границе между Казахстаном и Киргизией. По данным исследователей, подземные толчки произошли в 09:12. Эпицентр землетрясения находился в 194 км юго-восточнее Алма-Аты, очаг располагался на глубине 10 км.
Ранее землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Ингушетии. 5 мая в регионе было зафиксировано сразу два подземных толчка, погибших и пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru