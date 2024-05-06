В Белгородской области произошел взрыв из-за дрона-камикадзе ВСУ
6 мая 202415:34
Украинские войска нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Муром (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор отметил, что в результате атаки был поврежден объект связи, произошел взрыв, однако удалось обойти без пострадавших.
Гладков добавил, что аварийные бригады начнут устранять последствия после согласования действий с Минобороны России.
Ранее Гладков заявил, что шесть приграничных районов Белгородской области были атакованы ВСУ более 70 раз за сутки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru