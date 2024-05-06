СМИ: Российская нефтегазовая отрасль столкнулась с нехваткой сотрудников
Российские компании нефтяной и газовой отраслей столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы, пишет Bloomberg.
По данным аналитиков, отрасли не хватает около 40 тысяч сотрудников.
Отмечается, что это связано с демографическим кризисом 1990-х годов и высокой конкуренцией со стороны вооруженных сил и оборонной промышленности.
По итогам апреля в России зафиксировали снижение нефтегазовых доходов, результаты месяца представил Минфин РФ. Так, сумма доходов составила 1,23 триллиона рублей, что ниже уровня марта, когда они достигли максимальных с начала года 1,31 триллиона рублей.
При этом ненефтегазовые доходы РФ в прошлом году увеличились на четверть. Об этом ранее сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru