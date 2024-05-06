Актриса Эмили Блант обвинила Андрея Кончаловского в женоненавистничестве

По ее словам, прослушивание на роль возлюбленной короля Генриха II в фильме «Лев зимой» в 2003 году заставило актрису чувствовать себя неловко и униженно.

Как пояснила Блант, на пробах царила женоненавистническая атмосфера. Также она назвала российского режиссера ужасным и мерзким.

По итогу прослушиваний на женскую роль в драме «Лев зимой» в 2003 году была утверждена супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, напоминает «Радиоточка НСН».

