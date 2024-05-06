Актриса Эмили Блант обвинила Андрея Кончаловского в женоненавистничестве
Голливудская актриса Эмили Блант назвала российского режиссера Андрея Кончаловского жестоким. Об этом она заявила в интервью изданию The Sun.
По ее словам, прослушивание на роль возлюбленной короля Генриха II в фильме «Лев зимой» в 2003 году заставило актрису чувствовать себя неловко и униженно.
Как пояснила Блант, на пробах царила женоненавистническая атмосфера. Также она назвала российского режиссера ужасным и мерзким.
По итогу прослушиваний на женскую роль в драме «Лев зимой» в 2003 году была утверждена супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru