Актриса Эмили Блант обвинила Андрея Кончаловского в женоненавистничестве

Голливудская актриса Эмили Блант назвала российского режиссера Андрея Кончаловского жестоким. Об этом она заявила в интервью изданию The Sun.

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По ее словам, прослушивание на роль возлюбленной короля Генриха II в фильме «Лев зимой» в 2003 году заставило актрису чувствовать себя неловко и униженно.

Как пояснила Блант, на пробах царила женоненавистническая атмосфера. Также она назвала российского режиссера ужасным и мерзким.

По итогу прослушиваний на женскую роль в драме «Лев зимой» в 2003 году была утверждена супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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