Главврач больницы Таганрога опроверг проблемы с вывозом тел умерших от коронавируса больных

В МБУЗ ГБСМП Таганрога опровергли проблемы с вывозом тел умерших от коронавирусной инфекции, о которых ранее сообщили различные СМИ. Об этом Об этом на пресс-конференции НСН «Ковидный мор в Ростове: Больным не хватило кислорода или Fake News?» рассказал главный врач МБУЗ ГБСМП Таганрога Дмитрий Сафонов.

«Тела умерших вечером людей вывозили утром, потому что ночью выше опасность заражения. Их было четыре. Тогда и было снято нашумевшее видео. Труп умершего от коронавируса – это источник инфекционной опасности. Поэтому было принято решение минимизировать риски. Однако все сообщения, что тела не вывозились двое суток, что они находились рядом с живыми людьми, что от них шел запах – это все неправда. Мешок для тела инфекционного больного настолько герметичен, что никакого запаха быть не может. СМИ ссылались на якобы мое интервью «Московскому комсомольцу», в котором я будто бы сообщил о проблемах с вывозом тел. Когда мы запросили первоисточник, никто ничего не предоставил», - пояснил Сафонов.

Ранее некоторые СМИ распространили сообщение о том, что в МБУЗ ГБСМП Таганрога тела умерших от коронавируса больных несколько суток оставались в палате с живыми пациентами.

