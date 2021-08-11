Главу совета директоров «Ростовводоканала» арестовали по делу о мошенничестве на 204 млн рублей
Суд в Ростове-на-Дону арестовал председателя совета директоров «Ростовводоканала» Георгия Светлицкого, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 200 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
«Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Светлицкого Георгия Станиславовича сроком на два месяца, то есть по 5 октября 2021 года включительно», — цитирует сообщение РИА Новости.
По версии следователей, не позднее ноября 2020 года Светлицкий похитил не менее 204 млн рублей, принадлежащих предприятию. Отмечается, что глава совета директоров, «злоупотребляя доверием генерального директора компании», провернул дело в сговоре с сообщниками, личности которых пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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