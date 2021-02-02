Главу Минстроя Башкирии подозревают в злоупотреблении полномочиями
Главе Министерства строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в республиканском СУ СКР.
По данным ведомства, ущерб от его действий составляет 95 млн рублей.
Речь идет о деятельности Кучарбаева в должности начальника Управления капитального строительства республики, сообщаете телеканал «360».
Накануне сообщалось, что в ведомстве прошли обыски, а сам министр задержан. Следственные действия проводились по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, которыми занималось Управление капстроительства под руководством Кучарбаева.
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