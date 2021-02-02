Главу Минстроя Башкирии подозревают в злоупотреблении полномочиями

В мире вакцину от коронавируса получило больше 101 млн человек Иран ограничивает Байдена в вопросе возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий Идентифицировать клиентов будут по водительским удостоверениям НСН разбирает с невыплатой зарплаты сотрудникам «Новозыбковского Машиностроительного завода» В Дубае решили построить небоскреб-прищепку