Главу Минстроя Башкирии подозревают в злоупотреблении полномочиями

Главе Министерства строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в республиканском СУ СКР.

По данным ведомства, ущерб от его действий составляет 95 млн рублей.

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Речь идет о деятельности Кучарбаева в должности начальника Управления капитального строительства республики, сообщаете телеканал «360».

Накануне сообщалось, что в ведомстве прошли обыски, а сам министр задержан. Следственные действия проводились по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, которыми занималось Управление капстроительства под руководством Кучарбаева.

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ФОТО: Министерство строительства и архитектуры Башкирии
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